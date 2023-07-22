مركز المناخ: درجات الحرارة الحالية كان المتوقع الوصول إليها فى 2050

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، عن تأثير ارتفاعات درجات الحرارة على الفواكه والخضروات.

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم السبت: "الموجة الحارة أثرت على ثمار المانجا والرومان والزيتون والتمور والموالح".

وأضاف أن الموجة الحارة الحالية غريبة جدًا على كل مناطق العالم، وليس مصر فقط، موضحًا أن الموجة الحارة وصلت لقيم قياسية، متابعًا: "حتى أجهزة التنبؤ والاستشعار لم تقدر عليها وتتوقعها".

وأشار إلى أن التصارع الكبير في المناخ يضع العالم أجمع أمام مسئولياته، موضحًا أن الدول الصناعية لا بد أن تخفف من الانبعاثات وتقوم بمسئولياتها.

وأكد أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وما يصاحبه من ارتفاع درجات الرطوبة سيؤثر على كل الكائنات الحية، موضحًا أن كل المزارعين لا بد أن يبعدوا عن الري في فترات الظهيرة.

وأوضح أن درجات الحرارة الحالية كان المتوقع الوصول إليها في عام ٢٠٥٠، وتغير المناخ سريع للغاية.