السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يكشف مداخل زيادة الإيمان فى قلب المسلم (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ هناك مدخلا عظيما لزيادة الإيمان في قلب كل مسلم، وهو تخليص القلب من الأحقاد والضغينة، لأنه واجب على كل مسلم.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ المرء يجب عليه أن يجعل قلبه على قلب النبي بأن يكثر من الصلاة عليه وأن يتخلق بأخلاقه ليكون أبعد الناس عن الظلم المعنوي كي يلقى الله بقلب سليم، مشيرًا إلى أن المرء بحاجة لأن يجاهد نفسه ويربيها بحب النبي وشدة التعلق به.

وأوضح “جبر” أن التعلق بالحبيب يورث حب الخير للغير، فكان رسول الله الأكثر حبا للخير لغيره، فالله جعله رحمة للعالمين أي.. لكل العوالم.

وتابع: “ظلمك لأخيك بأن تسيء الظن به وتبغضه بلا سبب وتؤثر البعد عنه بدون أن تؤذيه والبُغض ظلم معنوي حتى لو لم تتجسس عليه مثلاً.. فخلص قلبك من الظلم المعنوي لينطبق عليك قوله تعالى «إلا من أتى الله بقلب سليم»، لذلك من الضروري أن تسلم قلبك لله من شتى أنواع الظلم”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مداخل زيادة الإيمان تخليص القلب من الأحقاد والضغينة اعرف نبيك

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