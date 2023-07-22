قناة الناس| يسرى جبر يكشف مداخل زيادة الإيمان فى قلب المسلم (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ هناك مدخلا عظيما لزيادة الإيمان في قلب كل مسلم، وهو تخليص القلب من الأحقاد والضغينة، لأنه واجب على كل مسلم.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ المرء يجب عليه أن يجعل قلبه على قلب النبي بأن يكثر من الصلاة عليه وأن يتخلق بأخلاقه ليكون أبعد الناس عن الظلم المعنوي كي يلقى الله بقلب سليم، مشيرًا إلى أن المرء بحاجة لأن يجاهد نفسه ويربيها بحب النبي وشدة التعلق به.

وأوضح “جبر” أن التعلق بالحبيب يورث حب الخير للغير، فكان رسول الله الأكثر حبا للخير لغيره، فالله جعله رحمة للعالمين أي.. لكل العوالم.

وتابع: “ظلمك لأخيك بأن تسيء الظن به وتبغضه بلا سبب وتؤثر البعد عنه بدون أن تؤذيه والبُغض ظلم معنوي حتى لو لم تتجسس عليه مثلاً.. فخلص قلبك من الظلم المعنوي لينطبق عليك قوله تعالى «إلا من أتى الله بقلب سليم»، لذلك من الضروري أن تسلم قلبك لله من شتى أنواع الظلم”.

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