السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بديعة مصابنى.. أكاديمية الرقص

بديعة مصابنى
بديعة مصابنى

اسمها الحقيقى «وديعة»، وهى واحدة من ألمع نجوم جيلها ولم تكن مجرد راقصة بل هى مشروع فنى مكتمل، ولدت فى سوريا فى ١٢ نوفمبر ١٨٩٢، وجاءت إلى مصر وسطع نجمها فى فرقة الريحانى كممثلة ومطربة وراقصة حتى كوّنت فرقتها الخاصة، وكانت لها رقصة سُميت باسمها «رقصة بديعة».

فى عام ١٩٢٩م أسست «كازينو بديعة» فى ميدان الأوبرا بالعتبة، وفى الصيف كانت تنتقل بنشاطها إلى كازينو آخر حمل اسمها «كازينو وكباريه بديعة الصيفى» على نيل الجيزة، ومن الطريف أن وقتها كانت الحركة الوطنية المصرية فى أوجها ورفضت تسمية الكوبرى الذى كان يقابل الكازينو بكوبرى الإنجليز بعد أن كان اسمه كوبرى الأعمى سابقًا، وفضلت أن تطلق عليه كوبرى بديعة، واحتفظ بذلك الاسم حتى عام ١٩٥٢م، حيث أطلق عليه كوبرى الجلاء بعد ثورة ٢٣ يوليو.

كما كوّنت فرقة غنائية راقصة ضمت أشهر فنانى ذلك الزمن، منهم «فاطمة سرى، نجاة على، الشيخ سيد الصفتى، فتحية أحمد، مارى جبران، ببا عزالدين، شوشو عزالدين، تحية كاريوكا، فريد الأطرش، أسمهان، مارى منصور، زينات صدقى، محمد فوزى، إبراهيم حمودة، محمود الشريف، أحمد عبدالقادر، إسماعيل ياسين، ثريا حلمى، بشارة واكيم، محمد فوزى، سامية جمال، هاجر حمدى، حورية محمد، محمد الكحلاوى، محمد عبدالمطلب، حكمت فهمى».

وفى عام ١٩٣٦م أسست شركة «أفلام بديعة للإنتاج السينمائى» وأنتجت فيلم «ملكة المسارح» من بطولتها لكنه لم ينجح، ولأن بديعة كانت قد أخذت المال من البنك فقد حجزت الضرائب على ممتلكاتها فأغلقت الشركة ولم تكمل مشوارها فى الإنتاج السينمائى وبقيت فى المسرح مع فرقة نجيب الريحانى.

وفى عام ١٩٤٩م، طلبت مصلحة الضرائب من بديعة الضرائب على مكاسبها طوال فترة عملها بمصر، وقررت وقتها الهروب بممتلكاتها إلى بلدها لبنان من خلال صديقها الإنجليزى الذى اصطحبها على طائرة خاصة إلى لبنان، ولم تعد بديعة للفن مرة ثانية.

وقررت تأسيس محل للألبان والأجبان فى مدينة «شتورة»، وظلت تدير هذا المكان ٢٤ عامًا، إلى أن توفيت فى ٢٣ يوليو ١٩٧٤م وعمرها «٨٢» عامًا.

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذر الدقائق الحاسمة في الأسانسير

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

قبل انطلاقها بمهرجان العلمين الجديدة.. ما هى لعبة "الترايثلون"؟

"بيقطع عليا الطريق وبيعاكسنى".. بائعة تتهم عاطلًا بالتحرش بها بالمقطم

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»