دورة تدريبية بأسوان حول الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل

تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وا.د . عادل عبد العظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب وتحت اشراف الاستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل بمحافظة اسوان وبحضور عدد للنخيل من المهندسين والمزارعين واهمية الاستثمار في مجال زراعة النخيل.

تضمنت الدورة عدة محاور منها المشاكل التي تواجه المزارعين بأسوان في زراعة النخيل والاهتمام بزراعة الأصناف المعروفة من مصادر موثوقة فيها وعدم الإعتماد على زراعة البذرة و كيفية الكشف المبكر والتعرف علي مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء مع شرح تفصيلي لكيفية علاجها وتضمنت الندوة إتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنب الأسباب التي تؤدي للإصابة بسوسة النخيل .