السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورة تدريبية بأسوان حول الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وا.د . عادل عبد العظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب وتحت اشراف  الاستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، تم تنظيم دورة تدريبية  بعنوان الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل بمحافظة اسوان وبحضور عدد للنخيل من المهندسين والمزارعين واهمية الاستثمار في مجال زراعة النخيل.

تضمنت الدورة عدة محاور منها  المشاكل التي تواجه المزارعين بأسوان في زراعة النخيل والاهتمام بزراعة الأصناف المعروفة من مصادر موثوقة فيها وعدم الإعتماد على زراعة البذرة  و كيفية الكشف المبكر والتعرف علي مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء مع شرح تفصيلي لكيفية علاجها وتضمنت الندوة إتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنب الأسباب التي تؤدي للإصابة بسوسة النخيل .

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»