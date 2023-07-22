السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى: تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا أبرز أهداف المرحلة المُقبلة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف الوطني لدعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التحالف الوطني يستهدف كل الأسر الأكثر احتياجًاً بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة.

وأضاف عبدالقوي أن التحالف ينفذ ذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المرأة، موضحًا أن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا أبرز أهداف المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التحالف استطاع خلال الفترة الماضية أن يدعم عددًا كبيرًا من السيدات بمشروعات متناهية الصغر، لافتًا إلى دعم المرأة المزارعة بعدد من الأشياء منها الأسمدة الزراعية.

وأكد أن التحالف يعقد ندوات توعوية لتوعية المرأة وتسويق منتجاتها وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًاً إلى أنه يتم توزيع المساعدات بشكل عادل بين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال قاعدة بيانات لمنع الازدواجية في وصول المساعدات.

مواد متعلقة

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

خبير: الاقتصاد العالمى ما زال يشهد حالة من التقلبات

الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية أغسطس (فيديو)

الوجهة رقم 1.. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مهرجان العلمين الجديدة

شريف مدكور: "الساحل كان رملة وفي 4 سنين بقي عندنا مدينة العلمين العالمية"

وزير الإعلام الأسبق: الصدفة كشفت لأول مرة عن تنظيم الإخوان المسلح

وزير الإعلام الأسبق: إثيوبيا تخسر الكثير بعدائها لمصر

محمد فائق: الضباط الأحرار كان هدفهم الأول هو حماية الوطن

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»