التحالف الوطنى: تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا أبرز أهداف المرحلة المُقبلة

كشف طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف الوطني لدعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التحالف الوطني يستهدف كل الأسر الأكثر احتياجًاً بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة.

وأضاف عبدالقوي أن التحالف ينفذ ذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المرأة، موضحًا أن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا أبرز أهداف المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التحالف استطاع خلال الفترة الماضية أن يدعم عددًا كبيرًا من السيدات بمشروعات متناهية الصغر، لافتًا إلى دعم المرأة المزارعة بعدد من الأشياء منها الأسمدة الزراعية.

وأكد أن التحالف يعقد ندوات توعوية لتوعية المرأة وتسويق منتجاتها وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًاً إلى أنه يتم توزيع المساعدات بشكل عادل بين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال قاعدة بيانات لمنع الازدواجية في وصول المساعدات.