قناة الناس|كيف ربط الله تعالى الموت بفعل القاتل؟ يسرى جبر يجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الله تعالى ربط فعل الموت بفعل القاتل، لكن الله جعل الموت مطابقًا لفعل القاتل وانتهاء أجل الإنسان.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن العوام يقولون “لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده”، وكان من إنسان يتعرض لأمور قد تودي بحياة الآخرين ولكن الله تعالى ينقذهم منها لأن له في العمر بقية، مشيرًا إلى أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، بل الأفعال تكون سببًا يستوجب فعل الله فيها.

وأوضح أن الله تعالى لا يأخذ القاتل على أن الإنسان توفي، بل يؤاخذه على أنه استعمل سبب موته، ولذا فإن الرسول يقول “إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار”، مشيرًا إلى أن العبرة بالخواتيم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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