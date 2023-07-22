السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مها الصغير تشكر "المتحدة" لجهودها فى حفل النجم تامر حسنى بالعلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

علقت الإعلامية مها الصغير، على لحظة دخول تامر حسني المسرح في حفله ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، قائلة: "المنظر كان مبهرًا، والـlight show وطريقة نزول تامر حسني كان في منتهى الروعة".

وأضافت الصغير خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "أنا  من أشد المعجبين بالفنان تامر حسني، خاصة أنه فنان مميز وجاد جدًا في عمله، دائمًا ما يقدم أعمالًا فنية مختلفة، كما أنه لا يتأخر في تقديم أي عمل يخدم وطنه، كل ما يُطلب منه لدعم مصر ودعم السياحة دائمًا ما يقدمه". 

ووجهت الإعلامية مها الصغير الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الجبار الذي بذلته في سبيل إظهار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بهذه الروعة. 

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

تشكيل فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب فى قرية الشعرانى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»