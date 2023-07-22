مها الصغير تشكر "المتحدة" لجهودها فى حفل النجم تامر حسنى بالعلمين الجديدة

علقت الإعلامية مها الصغير، على لحظة دخول تامر حسني المسرح في حفله ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، قائلة: "المنظر كان مبهرًا، والـlight show وطريقة نزول تامر حسني كان في منتهى الروعة".

وأضافت الصغير خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "أنا من أشد المعجبين بالفنان تامر حسني، خاصة أنه فنان مميز وجاد جدًا في عمله، دائمًا ما يقدم أعمالًا فنية مختلفة، كما أنه لا يتأخر في تقديم أي عمل يخدم وطنه، كل ما يُطلب منه لدعم مصر ودعم السياحة دائمًا ما يقدمه".

ووجهت الإعلامية مها الصغير الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الجبار الذي بذلته في سبيل إظهار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بهذه الروعة.