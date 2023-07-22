الرئيس التركى يعين 3 سفراء جدد لدى مصر والجزائر وإسبانيا

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، مرسوما بتعيين ثلاثة سفراء جدد بينهم سفير تركيا في مصر.

جاء هذا وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في تركيا.

ونص مرسوم أردوغان، على تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس التركي أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية، لافتا إلى أنه سيزور ليبيا في جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا.

الإحصاء: تراجع حجم التبادل التجارى مع تركيا لـ 2.5 مليار دولار

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر وتركيا تراجعًا بنسبة 19.3% لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار، مدفوعًا بانكماش الواردات من تركيا.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فقد هبطت واردات مصر من تركيا إلى حدود 887.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 697.9 مليون دولار.

بينما واصلت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعها لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 114.1 مليون دولار.

وتمثلت أبرز صادرات مصر لتركيا فى الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 727.4 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 146.1 مليون دولار، أسمدة بقيمة 148.6 مليون دولار، شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 93.9 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 86.8 مليون دولار.