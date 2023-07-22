السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى: "حفل مهرجان العلمين الأهم فى مشوارى الغنائى"

تامر حسني
تامر حسني

أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس الجمعة في فعاليات اليوم الأول لمهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة. 

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" عددًا من صور الحفل، وكتب على المنشور قائلًا: "يمكن قولت كتير على حفلات إنها من أحلى حفلات حياتي، بس حفلة العلمين إمبارح بجد هي أحلى وأهم حفلة عملتها في مشواري الفني كله، من أول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع، واللوحة الخاصة بكل أغنية بغنيها من عروض استعراضية متناسقة مع كل الجرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق أيضًا مع إبهار الألعاب النارية اللي بيعبر عن كل حرف في أي أغنية  بغنيها".

وأضاف: "بجد الحفلة دي كان وراها ناس كتير مخلصة وبتحب شغلها وقبل أي شيء حابين بعض، وحابين الخير لبعض، عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده، والنجاح المسرحي التاريخي ده.. شكرًا جمهورنا الراقي .. شكرًا صناع الحفلة… شكرًا لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين".

وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها "هرمون السعادة، عمري ابتدا، صعبة" وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى الرقصات الاستعراضية التي قدمها أيضًا.

وطرح تامر أمس أحدث أغنياته "مش هتغير عشان حد" من ألبومه الجديد "هرمون السعادة".

من جانب آخر، يعرض لتامر حسني حاليًّا في السينمات فيلم "تاج".

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 

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