السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

نقلت جاكلين ماهر، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العلمين آراء القادمين إلى مدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بالعطلة الصيفية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "شاهدنا فئات عمرية متفاوتة وجنسيات مختلفة وطبقات متنوعة بحفل تامر حسني، ليلة أمس، وكان الجمهور متفاعلًا بشكل كبير مع الأغنيات المقدمة بالحفل والأجواء كانت ممتعة إلى أقصى درجة".

وأضافت أن المهرجان لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين والزوار الذين يتوافدون يومًا بعد يوم للمشاركة في فعاليات المهرجان الرياضية والفنية والثقافية أيضًا.

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