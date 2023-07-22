مشروع طلابي من "حاسبات دمياط" ضمن أفضل عشر مشروعات على مستوى الجمهورية

حقق فريق طلابى من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، نجاحا كبيرا فى مسابقة عالمية للابتكارات العلمية حيث أدرج المشروع Dexter- 1 ضمن أفضل 10 مشروعات قدمت من إجمالي 549 مشروع على مستوى العالم بمسابقة الابتكارات العلمية التى تنظمها كلية الدفاع الجوى.

وأشادت لجنة التحكيم المكونة من محكمين من داخل مصر ومحكمين من الصين والهند وكندا بالمشروع وإمكاناته التى تشتمل التعرف على الوجه والصوت والكلمات والاستجابة السريعة للغازات السامة والحريق والتواصل المباشر مع جهات الإطفاء والتعرف على المسارات للتوجيه عن طريق العلامات المميزة أو QR.

وقد تم تنفيذ المشروع بمعمل الابتكارات داخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط تحت إشراف الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور آية محمد الزغبي كيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد إسماعيل عباده، والمهندسة ماجي البنهاوي بالإدارة الهندسية.

كما تكون فريق العمل من ثلاث طلاب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وطالب من كلية الهندسة وهم:

1. أمنية محمد نجم - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

2. روان أحمد عبد الغفار - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

3. أحمد عاطف - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

4. محمد جلال أبو الوفا – كلية الهندسة

