السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الاقتصاد العالمى ما زال يشهد حالة من التقلبات

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على توقعات البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد حالة من التقلبات، ومازالت البنوك المركزية تعاني من الضغوط لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم على الرغم من انخفاضها النسبي، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف إبراهيم أن هناك تخوفًا من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه في إطار السياسة المعلنة يتم رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لكن في الحقيقة هي محاولة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات على المستوى الدولي، ومحاولة لتقوية الدولار على حساب العملات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار حرب العملات الحقيقية الموجودة على المستوى الدولي.

وتابع: "محاولة استعادة الفقد الحادث في الطاقة بالمخزون الأمريكي ما زالت معضلة تؤرق الوضع الاقتصادي العالمي، وما تم سحبه من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية يستغرق عددًا كبيرًا من السنوات".

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