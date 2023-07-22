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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من لوكاكو حول مصيره في سوق الانتقالات الصيفية

لوكاكو
لوكاكو

رد البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، لأول مرة حول التقارير التي تتحدث عن مصيره هذا الصيف.

لوكاكو الذي لعب معارًا لصفوف إنتر الموسم الماضي عاد لصفوف البلوز، لكنه خرج من قائمة النادي الإنجليزي حول تقارير حسم مصيره بين إنتر ويوفنتوس هذا الصيف.

وانسحب نادي إنتر، الذي لعب له لوكاكو معارًا الموسم الماضي، من الصفقة بعدما علم باتفاق الدولي البلجيكي مع غريمه اليوفي.

ونشر لوكاكو صورة عبر “انستجرام” وعلق عليها: “عندما لا تنجح تلك الكراهية يبدأون في قول الأكاذيب”.

كان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد.

ورغم عودة لوكاكو إلى تشيلسي، ولكنه يظل محل اهتمام قوي من قِبل نادي إنتر ميلان الذي يحاول استعادة خدماته بشكل نهائي، بالإضافة إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد معه.

روميلو لوكاكو لوكاكو تشيلسى إنتر يوفنتوس

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