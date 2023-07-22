"التضامن": "2 كفاية" يعمل على تحسين حياة المواطن

يهدف مشروع وزارة التضامن الاجتماعي «2 كفاية» إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال رفع وعي السيدات بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المناطق المحرومة والأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الإنجاب، مع الالتزام بحق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها فى الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال .

وفي إطار رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة، يستهدف «2 كفاية» خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى، والارتقاء بحياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030، وهو طفلان لكل سيدة.

يرتكز «2 كفاية» على ثلاثة محاور لتحقيق أهدافه، وهي: استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة القضية السكانية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

« 2 كفاية» فى أرقام

قام المشروع بالتعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة، في 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب، وفي حي الأسمرات والمناطق الأكثر فقرًا، وذلك لرفع وعي السيدات وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، حيث تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التضامن بتجهيز وتشغيل 65 عيادة «2 كفاية»، تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأسر المستفيدة، وتم توقيع بروتوكول بتجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للمشروع بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لتجهيز وتشغيل عدد (150) عيادة والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتجهيز وتشغيل عدد (50) عيادة، كما تم تنفيذ 2 مليون و100 ألف زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، فيما استقبلت عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية زيارة 435 ألف سيدة، للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واستجابة للحملة، استخدمت 345 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 79% من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية، وتنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية، المجتمعية، الدينية.

وقام المشروع بتنفيذ 40 عرض مسرح شارع، و20 عرض سكر برة بالمقاهي بمراكز وقرى "حياة كريمة"، وفي حى الأسمرات، استفاد منها ما يقرب من (42,000) مستفيد ومستفيدة.

وحصل 52624 مستفيدًا من السيدات والأطفال على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال، بـ4 محافظات: بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، في إطار حملة بالوعى مصر بتتغير للافضل بالمرحلة الأولى.

كما قام المشروع بتدريب 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، لتنفيذ محور التوعية بالمشروع من خلال الزيارات المنزلية للأسر المستهدفة، وخلال جائحة كورونا تم إجراء 703,000 مكالمة تليفونية للتوعية والمتابعة أثناء تفشي الجائحة.

وفي سياق متصل، درب المشروع 130 كادرًا طبيًا مكونًا من طبيبة، ممرضة، على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

كما قام «2 كفاية» بتدريب 300 كادر مالي وإداري بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، وتدريب 200 رائدة مجتمعية على الدليل التدريبي لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية بمحافظات أسيوط، الجيزة، الفيوم، بالإضافة إلى تدريب وتعيين منسقي المشروع بالمحافظات المستهدفة وعددهم (20) بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقييم ما يقرب من (400) جمعية ومؤسسة أهلية للاختيار من بينها العيادات الشريكة بالجمعيات الأهلية للعمل ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وجار تجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.