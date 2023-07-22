براتب 4 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 28 حتى 35 سنة بأحد فنادق البحر الأحمر وبراتب يتراوح من 2900 حتى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالفندق رئيس قسم بالمطبخ، (حلواني)، مشرف تجهيز وتحضير، وشيف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط، وأن تكون لديه خبرة 5 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الفندق في طريق مرسى علم القصير البحر الأحمر، أو الاتصال على 3350205، أو 3350207، والتواصل مع المدير المسئول.