بسبب فلوس الجمعية.. لماذا عاقبت الجنايات قاتل مدرس الجيزة بالإعدام؟

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على المتهم بقتل مدرس الإنجليزي في منشأة القناطر بالجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وأمانة السرّ لطلعت عبده حسنين، وصبحي عبدالحميد.

وجاءت في حيثيات الحكم برقم ١٦٢٨٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز منشأة القناطر (المقيدة برقم ٣٦١٥ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال الجيزة)، أن النيابة العامة اتهمت "محمد. ر" بأنه في يوم ١٩/٧/٢٠٢٢ بدائرة شرطة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، قتل عمدا المجني عليه محمود ماهر مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحين أبيضين- خنجرا وسكينا- واستدرجه لمكان ناءٍ عن أعين الناس، محل العثور على جثمانه، وما إن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات باستخدام هاذين السلاحين وانهال عليه ضربا بهما بعدة ضربات استقرت في أنحاء متفرقة في جسده محدثة إصاباته الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي تسببت في وفاته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداومة قانونيا، وحيثما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه ثمة علاقة قد نشأت بين المتهم "محمد.ر" والمجني عليه محمود ماهر، امتددت بينهما قرابة ٦ سنوات انتهت بمشاركة بعضهما في عمل جمعية تم فضها لعدم إمكانية إتمامها، وانتهت بمديونية في حق المتهم للمجني عليه، وظل الأخير يطالبه بصفة مستمرة بسداد ذلك الدين، وإزاء ذلك ونظرا للضائقة المالية التي كان يمر بها المتهم وضيق ذات اليد، وقد طرأت في نفسه فكرة وسيطرت على وجدانه وما وسوس إليه شيطانه بالتخلص من المجني عليه، فقد عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، فقد فكر وأعد مخططا إجراميا، وأعد لها الغرض سلاحين أبيضين، خنجرا وسكينا، وقام باستدراج المجني عليه بإقناعه بأن يذهب برفقته إلى أحد الأشخاص للحصول على المبلغ المدين به، فوافق المجني عليه على ذلك رغبة منه في اقتناء حقه، فقد اختار المتهم منطقة زراعية نائية ووقتا متأخرا من الليل قرابة الساعة ١١ مساء في سكون الليل، ظنا منه أن الناس نيام، ولكن هيهات لما يظنه المتهم- فإذا كان الناس نياما فرب الناس لا ينام- وسارا سويا في الطريق الذي حدده المتهم سلفا.

وانتهز الأخير كل هذه الظروف التي أتاحت له فرصة انفراده بالمجني عليه وخلو الطريق من المارة، وعقب وصولهما للمكان محل الواقعة، قام المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه من ظهره، ولما تنبه الأخير بذلك واصل المتهم الاعتداء عليه مسددا عدة طعنات قاسيات بكلتا يديه في البطن والصدر إلى أن سقط المجني عليه أرضا غارقا في دمائه، فواصل المتهم الاعتداء عليه بالسلاح الآخر الذي كان بحوزته حتى تيقن من إزهاق روحه محدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته، وما أحدثه من تمزقات بالأوعية الدموية الرئيسية المارة يمين ويسار العنق والرئتين والقلب والبطن، مما أدى إلى حدوث صدمة نزفية أدت للوفاة.

شهادة الشهود على ارتكاب الجريمة

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم "محمد.ر"، وذلك من واقع شهادة كل من "ماهر.أ" و"مجاهد.ع" والمقدم إكرامي طلال رئيس مباحث مركز نشأة القناطر، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وإقرار المتهم بارتكاب الواقعة بالتحقيقات.

فقد شهد "ماهر.أ" بأن نجله المجني عليه أخبره بمقابلته المتهم مساء، لاستلام مبلغ مالي، وفي اليوم التالي تبلغ له من الجيران بمقتل نجله، فانتقل لديوان مركز منشأة القناطر، وتبين صحة ما تبلغ، وعزا له أن المتهم هو القائم على قتل نجله المجني عليه.

وشهد "مجاهد.ع" بأنه تلقى اتصالًا هاتفيا من المتهم يخبره بقيامه بقتل المجني عليه.

وشهد المقدم إكرامي طلال، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، بأن تحرياته أسفرت عن أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحين (سكينا وخنجرا) ثم هاتفه مطالبا بمقابلته في مكان ناءٍ بعيدا عن الناس، وغافله وسدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة بجسده، قاصدا إزهاق روحه، محدثا إصابته التي وردت بتقرير الصفة التشريحية، وبضبطه للمتهم اقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاحين المستخدمين، وتم ضبطها، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقتله المجنى عليه على إثر تعثره في سداد مبلغ مالى مدين به للمجني عليه، ولمطالبة الأخير به مرارًا وتكرارا فعقد العزم وبيّت النية على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض السلاحين، وأخذه إلى مكان ناءٍ، وسدد له عدة طعنات تسببت في وفاته في الحال.