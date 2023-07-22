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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل 15 يومًا لاتهمامها بقتل ابنة زوجها عمدًا في دمياط

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

جددت نيابة بندر دمياط حبس ربة منزل لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ابنة زوجها عمدًا.

وباشرت النيابة العامة في دمياط التحقيقات الخاصة بالحادثة صباح اليوم، في حضور المتهمة داخل مجمع محاكم دمياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات ومقيمة بقرية شط جريبة وسط دمياط. وعلى الفور، تحركت قوة من قسم شرطة ثان دمياط لموقع البلاغ وأجرت التحريات، وتبين أن زوجة أبيها هي من ارتكبت الجريمة وتخلصت من الطفلة داخل مسكنها باستخدام أداة حادة. كما تبين إصابة المجنية عليها بعدة طعنات نافذة في الصدر وجروح قطعية بالرقبة أودت بحياتها.

قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المجنية عليها واقتيادها لمقر قسم شرطة ثان دمياط لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت التحقيقات أن ربة المنزل المتهمة بالجريمة قامت بالتخطيط للتخلص من الطفلة، وذلك حسب اعترافاتها خلال التحقيقات، كما حاولت التخلص منها أكثر من مرة قبل أن تقوم بقتلها. وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمس الأول بحضور مكثف لرجال الأمن.

نيابة بندر دمياط ذمة التحقيقات ابنة زوجها جمع محاكم دمياط المتهمة

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