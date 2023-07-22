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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين إثر حريق بشقة في بولاق الدكرور

حريق بشقة
حريق بشقة

لقيّ شخصان مصرعهما إثر حريق اندلع بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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