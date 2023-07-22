رفعت شكيب: ثورة 23 يوليو نقطة تحول فى تاريخ مصر

هنأ رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ثورة عظيمة انحازت للشعب المصري.

وقال "شكيب"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، حيث وضعت نهاية للحقبة الاستعمارية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بثورة 23 يوليو يأتي بعد عدة أيام قليلة من احتفال الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن قرارات العفو الرئاسي تأتي بالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي تمثل استجابة واضحة لمخرجات الحوار الوطني، كما أنها تجسيد حقيقي لإحساس القيادة السياسية بآمال وطموحات المصريين، وتأكيد على الدور الكبير والجاد الذي يلعبه الحوار الوطني.

وأشاد النائب رفعت شكيب بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في ثورتي 23 يوليو و30 يونيو، دعمًا لإرادة الشعب في مستقبل أفضل، داعيًا إلى استلهام العبرة والعظة من ثورات مصر، التي كانت انطلاقة للأمام وتحسينًا للمستقبل.