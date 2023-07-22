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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

العسومي
العسومي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربى، مصر- رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا- بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952م المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم. 

وأكد العسومي، في بيان له، أن البرلمان العربي بصفته ممثلًا للشعب العربي الكبير، فإنه ينظر إلى هذه الثورة المجيدة باعتبارها نموذجًا فريدًا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب، حيث هب الجيش المصري لحماية شعبه والذود عنه ضد الظلم، واستطاع أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ النضال المصري.   

وثمن رئيس البرلمان العربى عاليًا المواقف المشرفة لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مصر، في دعم الأشقاء العرب وتعزيز التضامن العربي والتكاتف لإرساء قواعد الأمن والاستقرار، مشيدًا في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة والإنجازات الهامة التي استطاعت مصر تحقيقها بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

العسومي البرلمان العربي 23 يوليو ثورة 23 يوليو ذكرى

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