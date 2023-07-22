ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 8 فى حادث سير أمام الجبانات بأكتوبر

حادث سير
حادث سير

تسببت السرعة الزائدة في مصرع 2 وإصابة 6 بحادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بقيادة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

بينما وجه اللواء أمجد أنور، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»