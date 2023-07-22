مصرع وإصابة 8 فى حادث سير أمام الجبانات بأكتوبر

تسببت السرعة الزائدة في مصرع 2 وإصابة 6 بحادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بقيادة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

بينما وجه اللواء أمجد أنور، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.