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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل بتهمة هتك عرض فتاة معاقة ذهنيا بالقليوبية

حبس عامل
حبس عامل

قررت نيابة القليوبية حبس عامل لقيامه باستدراج فتاه معاقة ذهنيا والتعدي جنسيًا عليها، كما أمرت بالتحفظ على المتهم وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج نجلتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيا والتعدي عليها جنسيا داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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