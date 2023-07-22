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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 مصابين فى حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

وقع حادثا سير بمركزي وادي النطرون والنوبارية بالظهير الصحراوي في محافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص، تبيّن وقوع حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي مركز النوبارية أُصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وتحرر عن  ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

حادثى سير محافظة البحيرة كسور وكدمات أنحاء الجسم مديرية أمن البحيرة

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