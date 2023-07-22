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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدارة التجنيد بالغربية تنظم احتفالية لذوى الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى

تنظيم احتفالية لذوي
تنظيم احتفالية لذوي الهمم

نظمت إدارة التجنيد والتعبئة، بالتعاون مع محافظة الغربية، احتفالية بالمركز الثقافي لذوي الهمم، خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم. 

وألقى الأستاذ الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، كلمة وجّه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية بمقر تواجد الأبناء من ذوي الهمم؛ لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية.

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كما ألقى العميد محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم، واتباع أنسب الأساليب  للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بأبنائنا، مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار أسري ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، وتم تكريمهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

ووجّه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقوهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية وتقدير مكانتهم المجتمعية باعتبارهم نسيجا من أبناء شعب مصر العظيم.

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