تنشر الدستور التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة، فهو من أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، في المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، اليوم السبت، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، وذلك على النحو التالي:

تشكيل المصري المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - عماد الدين أبو بكر – إسلام أبو سليمة - عمرو سعداوي.

خط وسط الملعب: عمرو موسى - ايزي ايميكا - إلياس الجلاصي – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد عبد اللطيف جريندو – مروان حمدي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام المصري في نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط وسط الملعب: محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر – محمد التوني.

في خط الهجوم: محمد عنتر - صلاح محسن.

حكم مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية

يُدير مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كلًا من سمير جمال ويوسف البساطي، ومعهم محمد صباحي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمد الحنفي حكم الفيديو "VAR"، وهاني عبد الفتاح حكم الفيديو المساعد.