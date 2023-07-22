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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

عشبة مخدرة
عشبة مخدرة

يستمر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة  التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة، وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان  " حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

وأكد الصندوق  أن التقديم على الوظائف المتاحة وشروطها وطريقة التقديم يتم من خلال  الدخول على لينك موقع الصندوق

‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

 ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Createأو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

ويتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

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