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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

موعد مباراة المصري
موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة

موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية

من المقرر أن يكون موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، اليوم السبت، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "برج العرب" في الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة 

ستُذاع مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

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تردد قناة ON Time Sports 1 HD الناقلة لمباراة نهائي كأس الرابطة المصرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية في نسخته الحالية.

وكان فريق المصري، تحت قيادة المدرب ميمي عبد الرازق، قد بدأ مشواره في بطولة كأس الرابطة المصرية، من الدور ربع النهائي بعد اعتذار الأهلي عن مواجهته في دور الـ16، وفاز الفريق البورسعيدي على الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

وفي الدور نصف النهائي، فاز المصري على فيوتشر حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

في المقابل، يرغب فريق سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة المدرب أيمن الرمادي، في تحقيق أول لقب في تاريخه.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية، بعد فوزه في دور الـ16 على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الدور ربع النهائي، فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفي الدور نصف النهائي فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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