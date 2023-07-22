وزارة العمل: دورة تدريبية على التفصيل والخياطة بالإسكندرية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، لعدد 30 متدربة والتي أقيمت بورشة الخياطة بمركز تدريب مهني محرم بك، وكذلك تفقد مركز التدريب وأقسامه المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب مهني لائقة للشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل، لتأهيلهم للالتحاق بفرص عمل حقيقية ومناسبة.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن ذلك التدريب يأتي في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024 التي اعتمدتها وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني وتعميمها على المحافظات لبدء تدريب الشباب على المهن الموجودة مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد وكيل المديرية في تقريره أن البرنامج التدريبي يتم بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين، كما رافقه خلال الجولة التفقدية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، منوهاً إلى أنه يمكن للشباب الالتحاق بدورات التدريب المهني من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.