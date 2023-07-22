وزارة العمل: تدريب مهنى مجانى على" الفندقة الشاملة" للشباب والفتيات بسوهاج

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن بدء التقديم على دورة الفندقة الشاملة في محافظة سوهاج بمركز التدريب المهني الكوثر، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ومنتجع هيلتون الأقصر، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي تتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة والرائدة التي تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون في كل المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره للوزارة أفاد بأن التدريب يتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ومعلنًا عن بدء الدورة التدريبية الخامسة على الفندقة الشاملة في محافظة سوهاج بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالكوثر، والمجهز بأحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، ومدة الدورة 6 أسابيع، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًا، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، يُصرف في نهاية الدورة، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشار مدير المديرية إلى أن شروط التقديم تشمل: الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن لا تزيد على 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم: صورتان من بطاقة الرقم القومي، وصورتان من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض (بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني، وصورتان شخصيتان، وصورتان من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم، على أن يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل- الدور الثاني- طريق أسيوط سوهاج– بجوار محكمة الأسرة، كما سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.