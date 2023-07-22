مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر يعلن عن فرص عمل وتدريب مهني

أعلن هارون عبدالعزيز مدير مديرية عمل محافظة البحر الأحمر ،عن فرص عمل جدة للشباب ،وكذلك فرص للتدريب المهني على مهم يحتاجها سوق العمل ،اضافة إلى استعراض دور وزارة العمل خلال الفترة الراهنة بقيادة الوزير حسن شحاتة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد في مدينه الغردقة ، في إطار الاعداد لتنظيم ملتقي التوظيف للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين بها، تحت رعايه وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ويشمل مجموعة من الوظائف المتخصصة في المنشآت الفندقية والصناعية والخدمية والتجارية، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والتي تضم المهندسين، والمحاسبين، ومندوبي المبيعات، وممثلي خدمة العملاء، ومهن الفندقة مثل خدمة الغرف وعلاقات عامة ومراجعي حسابات ومسؤلي جروبات سياحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للحد من معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أفاد فيه انه استعرض خلال المؤتمر أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوي العاملة الي وزارة العمل، وموضحاً ان لفظ العمل اشمل واعم ويدل علي أطراف منظومة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزاره العمل، كما استعرض أنشطه الوزارة في جميع ملفات عملها سواء ما يخص تعزيز علاقات العمل، والتدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، ومنوهاً إلى سياسة الوزارة الجديدة في للقيام بمهام التشغيل وتوفير فرص العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزير العمل، كما أن الوزارة في هذا الصدد تصدر نشرة دورية للتوظيف كل 15 يوم، داعياً المشاركين الي الاطلاع عليها علي الصفحة الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف مدير المديرية انه قدم الدعوة للمشاركين بدعوة كل الشباب الراغبين في العمل من معارفهم وأقاربهم للحصول على فرصة عمل من الفرص التي يوفرها الملتقى، كما تم استعراض انشطة الروتاري وهي أنشطة إجتماعية منها تدريب الشباب تحت سن ال 20 عاماً علي بعض الحرف اليدوية كالنقش والرسم، وبعض المبادرات المتعلقة بالتدريب والتوظيف، ومنها مبادرة تدريب الشباب الراغب في التدريب علي البرمجهة من أجل التوظيف من خلال الشركات المشاركة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب علي صناعة الآثاث.

شارك في المؤتمر نائب رئيس نادي روتاري الجونة، ومسئولي شركة كواليتي للدعاية الشركة المنفذة للمؤتمر، ومدير شركة ألدو فيلج، ومدير شركة أبوعسر، كما حضر من المديرية عماد رجب مدير الشئون القانونية، وأشرف الفقي ممثل الشئون الإدارية.