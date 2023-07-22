الظهور الأول.. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزًا قاتلًا بكأس الدوريات (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، لفوز قاتل على حساب نظيره كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات بطولة كأس الدوريات.

وشارك ميسي، لأول مرة مع إنتر ميامي بعدما حل كبديل في الشوط الثاني، مسجلا ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد.

وبينما كانت المباراة، تتجه نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حصل إنتر ميامي، على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سددها ميسي ببراعة، لتسكن الزاوية اليمني لحارس كروز أزول، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

افتتح روبير تايلور، التسجيل في الدقيقة 44، لكن أورييل أنتونا، أدرك التعادل لكروز أزول، في الدقيقة 65.

وبذلك، حصد إنتر ميامي، أول ثلاث نقاط، ليحتل صدارة مجموعته بكأس الدوريات والتي تضم أيضًا أتالانتا يونايتد.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، صاحب الـ 36 عامًا، انضم للنادي الأمريكي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو الماضي.