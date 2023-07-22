وزارة العمل: ملتقى توظيف لذوى همم بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لذوي الهمم بقاعة المؤتمرات بالمديرية، لتوفير عدد 20 فرصة عمل بحضور 3 منشآت من القطاع الخاص، وحضور مسئولي شركات: مجموعة أمريكانا لتصنيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية لمجموعة المطاعم (كنتاكى، بيتزا هت، هارديز)، والمدرسة الدولية المتكاملة، وفندق رستا بورسعيد السياحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى خاصة ذوى الهمم، وتنفيذ برامج تدريب مهنى مناسبة لهم لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عملية التنمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه أن المنشآت المشاركة وفرت عددًا من الوظائف المتنوعة لذوي الهمم لاستيفاء النسبة المقررة، وتم ترشيح عدد من ذوي الهمم في مهن مختلفة، وتم عرض كل الفرص المتاحة على الحاضرين، كما تم لقاء كل شخص منهم مع مسئولي الشركات حتى يقوم باختيار العمل المناسب له، ونظم الملتقى إدارة رعاية القوى العاملة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية.

وأكد مدير المديرية في افتتاح الملتقي أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة في مختلف المنشآت، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا والتأهيل والتشغيل والتدريب وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.