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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: افتتاح العام التدريبى الجديد.. وتفقد مركز تدريب شركة ضفائر السيارات ببورسعيد

وزير العمل
وزير العمل

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة بورسعيد بشأن افتتاح برنامج التدريب على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدربًا ومتدربة، ضمن متابعة تنفيذ بروتوكول بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية، والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره، افتتاح برنامج تشغيل جلود صناعية لعدد (15) متدربًا ومتدربة ضمن متابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية، والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، حيث يعد برنامج تشغيل الجلود الصناعية هو الأول من نوعه ببورسعيد.

وتفقد مدير المديرية مركز تدريب شركة ضفائر السيارات بديوان عام المديرية  لمتابعة الدورة التدريبية المنفذة حاليًا بالمركز لعدد( 12) متدربًا ومتدربة، كما حرص على التواصل مع كل المتدربين والاستماع إليهم لمعرفة احتياجاتهم لتقديم المساعدة اللازمة إليهم، وتذليل أى صعوبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من اجتياز التدريب بنجاح، وتوفير فرص عمل لهم بشركة تصنيع ضفائر السيارات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الكيميائى منار العوضى، مدير مركز التدريب بالمديرية، وحنان محمود، باحث بالمركز، وهانى عيسى موجه فنى.

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