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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أرشفة القضايا القديمة رقميا داخل مكاتب النيابة العامة

النيابة العامة
النيابة العامة

تجري النيابة العامة في هذه الفترة آرشفة كاملة لكافة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك عقب جمع جميع ملفات القضايا لتحميلها على حسابات النيابة بالإنترنت مواكبة لعصر التطوير والرقمية.

وقال مصدر قضائي إن موظفي النيابات هم المسؤولون بالتنسيق مع رؤساء النيابات وأعضائها وبتكليفات منهم لتحميل هذه الملفات عقب سحبها من جهاز اسكنر ووضعها في تطبيقات النيابة العامة.

وتابع المصدر أنه عقب الانتهاء من تحميل هذه الملفات وتوثيقها وآرشفتها رقميًا سيتم تحويلها ونقلها لمبنى النيابات بالوحاب لإعدامها والتخلص منها وتم الاستفادة من هذا الوقت كعطلة قضائيا لاستكمال أرشفة القضايا القديمة.

وتواصل النيابة العامة أعمال التطوير ومراقبة شبكات الانترنت، ومتابعة رقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية في المحاكم لضمان تحقيق العدالة الناجزة حتى لا يتعطل سير العمل خلال الأجازة القضائية، مع استمرار تداول القضايا والبلاغات والشكاوي؛ لضمان انتظام العمل.

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