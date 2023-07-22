"الثقافي الفرنسيسكاني" يطلق دورته الجديدة "دبلوم الآثار والفنون القبطية"

أعلن المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية عن قبول دفعة جديدة "دبلوم الآثار والفنون القبطية".

وذكر المركز في بيان رسمي إن الدراسة تبدأ في أكتوبر 2023م، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الثانية عشر صباحًا حتى السابعة مساءً، بمعدل ساعتان لكل مادة أسبوعيًّا، ولمدة ١٢ أسبوعًا.

ويحصل الطالب على شهادة من المركز الثقافي الفرنسيسكاني بعد التزامه واجتيازه الفصول الدراسيّة الأربعة للدبلوم، وعن مواد الدبلوم التي تدرس على مدار ٤ فصول دراسيّة فهي لغة قبطيّة، ولغة يونانيّة، وتاريخ كنيسة، وعمارة قبطية، وفنون قبطية، وعن مواد الدبلوم التي تدرس لبعض الفصول الدراسية فهي منهجية البحث العلمي (ترم واحد): الفصل الدراسي الأول، و ليتورجيا (العبادة والطقوس) (ترم واحد): الفصل الدراسي الثاني، وزيارات ميدانية لمواقع أثريّة مسيحيّة قبطية، والتراث العربيّ للأقپاط (عدد ٢ ترم): الفصلان الدراسيّان الثالث والرابع، مع رحلة سنويّة مجانيّة.

هذا ووفقا للمركز يحق للطالب المشاركة في جميع الندوات والفعاليات الخاصة بالمركز إلى جانب المؤتمر الدولي الذي يتم تنظيمه من قبل المركز كل عامين.

وعن مصاريف الدراسة للترم (الفصل الدراسي) الواحد ٢٥٠٠ جنيه، كما أن هناك إمكانية لدراسة أى مادة من أى فرع بشكل مستقل على أن تكون تكلفة المادة ٦٠٠ جنيه في مقر كنيسة ودير سان جوزيف الكائنة في ٢ شارع بنك مصر - متفرع من ش محمد فريد وسط البلد – القاهرة.