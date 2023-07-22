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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور: زيزو أفضل من كل لاعبى الأهلى 100 مرة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الفارق بين عقود الرعاية مع غريمه النادي الأهلي خلال الوقت الراهن.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي "الأهلي يحصل على حقوق رعاية مليار و600 مليون جنيه في حين يحصل الزمالك على 400 مليون جنيه فقط على الرغم أن الزمالك بطل الدوري مرتين متتاليتين".

 

وأضاف " من وجهة نظري، أحمد سيد زيزو أفضل 100 مرة من كل لاعبي الأهلي، وشقيق حسين الشحات رفع الحذاء في وجه جماهير الزمالك وأصغر مشجع في الفريق الأبيض أكبر وأفضل منهم".

 

وتابع " الحجز على أرصدة نادي الزمالك يضعنا في مأزق كبير خاصةً أن الفريق لم يبرم أي صفقات وتنتظره البطولة العربية دون أن أي تدعيمات في صفوفه".

 

وكشف " لولا أزمة الحجز على الأرصدة لقمنا بدفع غرامة سبورتنج لشبونة ضد الزمالك في وقت قصير، وكانت الفرصة متاحة لقيد الصفقات والعائدين من الإعارة".

مرتضى منصور أحمد السيد زيزو الزمالك الاهلى الدورى المصرى

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