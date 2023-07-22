نيفين الكيلانى: الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحى

تحدثت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، عن أحوال المسرح المصري، وقالت خلال لقائها مع الإعلامية دكتورة درية شرف الدين، في برنامج حديث العرب من القاهرة: المسرح على٣ مستوي قطاعات الدولة المختلفة، ومسرح الدولة أنتج خلال الستة شهور الماضية 14 عمل مسرحي جديد.

وأشارت: أما مسرح القطاع الخاص فحاله من حال السينما، ونفس المشاكل واحدة، كلها في النهاية تتعلق بالإمكانيات المادية، ونري الآن كيف أن أغلب ممثلي المسرح اتجهوا إلي الدراما التليفزيونية، خاصة بعد انتشار المنصات. فالفنان في النهاية يريد أن يعمل ويبدع وأن يمثل بغض النظر عن كان هذا التمثيل في مسرح أو مسلسل أو فيلم، الممثل يحتاج إلي أن علي الأقل علي المستوي النفسي.

وعن انتشار المنصات الدرامية والأعمال السينمائية وغيرها من ألوان الفنون حول العالم كله، ولم يؤد هذا إلي تراجع المسرح، أضافت “الكيلاني”: لا أعرف مستوى الإنتاج على مستوي العالم، ولكن إذا تحدثنا عن الوضع في مصر، فقد كان لدينا فرق محددة في القطاع الخاص، تظل الفرقة تقدم العرض الواحد والذي يستمر عرضه ما بين 12 ــ 15 سنة . هذه الظاهرة لم تعد موجودة الآن وإن كنت لا أعرف أسباب اختفاء هذه الظاهرة.

وتابعت “الكيلاني” كان لدينا ثلاثة فرق مسرحية بدأت في السبعينيات واستمرت في العمل لمدة أربعين سنة، ولكن بالرجوع إلي التاريخ لا نري جيل جديد من الفنانين تخرجوا من مسرح القطاع الخاص. نظرا لتراجع القدرة الإنتاجية عما كانت من قبل. حتي ومع إنتاج مسرحيات جديدة في القطاع الخاص، نجد أن العرض المسرحي يعرض ما بين شهر إلي ثلاثة شهور علي أقص تقدير، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية لهذه الأعمال.

وعن دور وزارة الثقافة في دعم القطاع المسرحي الخاص، لفتت دكتورة نيفين الكيلاني إلي: وزارة الثقافة قادرة بالكاد علي تكلفة مسارحها. فلدينا قصور شديد في الميزانيات حتي أن هناك أعمال مسرحية تؤجل لعدم توافر الميزانيات لها. بالإضافة إلي تناقص عدد المسارح.

وشددت “الكيلاني” مشكلة الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحي الغزير، فلم نعد نستطيع علي الإنتاج الغزير كما في الماضي.