ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلانى: الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحى

وزيرة الثقافة دكتورة
وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني

تحدثت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، عن أحوال المسرح المصري، وقالت خلال لقائها مع الإعلامية دكتورة درية شرف الدين، في برنامج حديث العرب من القاهرة: المسرح على٣ مستوي قطاعات الدولة المختلفة، ومسرح الدولة أنتج خلال الستة شهور الماضية 14 عمل مسرحي جديد.     

 

وأشارت: أما مسرح القطاع الخاص فحاله من حال السينما، ونفس المشاكل واحدة، كلها في النهاية تتعلق بالإمكانيات المادية، ونري الآن كيف أن أغلب ممثلي المسرح اتجهوا إلي الدراما التليفزيونية، خاصة بعد انتشار المنصات. فالفنان في النهاية يريد أن يعمل ويبدع وأن يمثل بغض النظر عن كان هذا التمثيل في مسرح أو مسلسل أو فيلم، الممثل يحتاج إلي أن علي الأقل علي المستوي النفسي.

 

وعن انتشار المنصات الدرامية والأعمال السينمائية وغيرها من ألوان الفنون حول العالم كله، ولم يؤد هذا إلي تراجع المسرح، أضافت “الكيلاني”: لا أعرف مستوى الإنتاج على مستوي العالم، ولكن إذا تحدثنا عن الوضع في مصر، فقد كان لدينا فرق محددة في القطاع الخاص، تظل الفرقة تقدم العرض الواحد والذي يستمر عرضه ما بين 12 ــ 15 سنة . هذه الظاهرة لم تعد موجودة الآن وإن كنت لا أعرف أسباب اختفاء هذه الظاهرة.

 

وتابعت “الكيلاني” كان لدينا ثلاثة فرق مسرحية بدأت في السبعينيات واستمرت في العمل لمدة أربعين سنة، ولكن بالرجوع إلي التاريخ لا نري جيل جديد من الفنانين تخرجوا من مسرح القطاع الخاص. نظرا لتراجع القدرة الإنتاجية عما كانت من قبل. حتي ومع إنتاج مسرحيات جديدة في القطاع الخاص، نجد أن العرض المسرحي يعرض ما بين شهر إلي ثلاثة شهور علي أقص تقدير، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية لهذه الأعمال. 

 

وعن دور وزارة الثقافة في دعم القطاع المسرحي الخاص، لفتت دكتورة نيفين الكيلاني إلي: وزارة الثقافة قادرة بالكاد علي تكلفة مسارحها. فلدينا قصور شديد في الميزانيات حتي أن هناك أعمال مسرحية تؤجل لعدم توافر الميزانيات لها. بالإضافة إلي تناقص عدد المسارح. 

 

وشددت “الكيلاني” مشكلة الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحي الغزير، فلم نعد نستطيع علي الإنتاج الغزير كما في الماضي.            

نيفين الكيلاني حال مسرح القطاع الخاص من حال السينما الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحي مسارح الدولة

مواد متعلقة

الكاتب أحمد سمير: مصادر المعرفة متاحة للناشئين وثقافتهم ليست هشة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: زيزو أفضل من كل لاعبى الأهلى 100 مرة

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 22 يوليو 2023

نيفين الكيلانى: الإمكانيات المادية تمثل عائق كبير أمام الإنتاج المسرحى

سفير روسيا فى واشنطن: الولايات المتحدة والناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب

فنلندا تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا

لأول مرة..بايدن يختار امرأة لقيادة سلاح البحرية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة"كيسنجر"الأخيرة إلى كاثاي

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»