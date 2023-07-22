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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليمن.. مقتل أردنى يعمل فى برنامج الأغذية العالمى فى تعز

جثة
جثة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أحد موظفيه في اليمن قتل برصاص مسلحين مجهولين بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غرب البلاد.

وأضاف في بيان أن مؤيد حميدي وهو أردني الجنسية توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.

وذكر البيان أن حميدي كان وصل مؤخرًا إلى اليمن لتولي منصب رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، وذلك بعد 18 عامًا من العمل في البرنامج وشغله لعد مناصب خلال هذه السنوات في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني ككل.. أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة، ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة".

وكتب قاسم بحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية على تويتر: "اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني.. أدعو الجهات الأمنية القيام بدورها والقبض على المجرمين".

وقالت مصادر، إن مسلحًا يستقل دراجة نارية أطلق وابلًا من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم.

وهذا هو ثاني موظف دولي يقتل في محافظة تعز منذ أبريل 2018 عندما قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

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