"الأصول البشرية".. قصة جديدة عن شجرة العائلة فى نسخته العربية

"الأصول البشرية" تاريخ موجز، عنوان الكتاب الصادر حديثا في نسخته العربية عن دار الساقي للنشر. الكتاب من تأليف الباحث أنطون بالزو، الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في باريس، ومن ترجمة جلال بدلة.

وبحسب الناشر عن الكتاب: “لا يمرّ عام واحد من دون اكتشاف: ”لوسي" ليست أقدم أسلافنا، فروع جديدة من البشر في آسيا، أجزاء موروثة من الإنسان البدائي في حمضنا النووي. لكن لا تزال هناك قطع مفقودة في أحجية أصولنا. لا يزال يتعين علينا العثور على الإنسان الأول.

يقيّم الكاتب الاكتشافات الحديثة ويأخذنا في رحلة التطور هذه إلى ما يميز البشر عن الثدييات الأخرى، وإلى التعرّف من خلال دراسة البيئات وأنماط الحياة على سلوك البشر الأوائل.

“الأصول البشرية .. تاريخ موجز”، قصة جديدة عن شجرة العائلة البشرية، يمكننا من خلالها إعادة النظر في ما يجعلنا بشراً.

ــ أزمة الثقافة وسطوة القواعد والمعايير

كما طرحت الساقي، النسخة العربية أيضا لكتاب الباحث الفرنسي المتخصص في الشئون الإسلامية، أوليفييه روا، تحت عنوان “تسطيح العالم .. أزمة الثقافة وسطوة القواعد والمعايير”، نقله إلي العربية المترجمة بديعة بو ليلة.

وتذهب “بو ليلة”، في مقدمتها للكتاب إلي: الهويات مقابل النزعة الكونية، الجندر مقابل الجنس، الجمهورية مقابل الجماعوية، العنصرية، النسوية، الهجرة... المشترك بين هذه القضايا بتداعياتها السياسية القوية هو الثقافة بكلّ ما للكلمة من معانٍ. لكنّ أوليفييه روا يرفض هنا فرضية «الحرب الثقافية» أو صراع القيم. فَما يعاني أزمةً، حسب رأيه، هو مفهوم الثقافة ذاتُه الذي اختُزل إلى نظام من رموزٍ معولمة تغزو الجامعات كما المطابخ، ومعارك الهوية والأديان كما العلاقات الحميمة، وحتى مشاعرنا المصنّفة في رموز تعبيرية.

هو بالفعل تجريدٌ ثقافي عالمي يشخّصه “روا” ويتفحّص آلياته وآثاره المتناقضة: يشعر المهيمِنون كما المهيمَن عليهم بالتهديد والمعاناة، وتصير كلٌّ من الإنجليزية العالمية المبسَّطة (Globish) وقصصِ المانجا المصوّرة محاكاةً تقضي على ثراء اللغة الإنجليزية والثقافة اليابانية، وتساهم عملياتُ التواصل في صنع «مستقبل متوحِّد»...

ــ تاريخ الاقتصاد العالمي

والكتاب من تأليف أستاذ الاقتصاد في المدرسة الأوروبية لإدارة الأعمال، جان مارك دانيال، وترجمة جلال بدلة.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: روايةٌ للتّاريخ الاقتصادي للعالم وفكّ رموزه، في نظرة شاملة وكاملة منذ أصل الحضارات حتى العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، تغطّي المساحة الممتدّة من الصين إلى أوروبا مروراً بأفريقيا وأميركا.

هذا هو التحدّي الذي يمثّله هذا الكتاب للخبير الاقتصادي جان مارك دانيال الذي يحطّم عدداً من الأفكار الراسخة عبر تحليلٍ لتطوّر النظريات والسياسات الاقتصادية العالمية. وبينما لا يعارض المؤلف بين العمل ورأس المال، يستعرض العواقب الناجمة عن الأفعال المضلّلة للبيروقراطيين والتكنوقراطيين ممن يعملون على حساب القيمة التي يخلقها «المنتجون» من عمال ومزارعين ومقاولين ومبتكرين.