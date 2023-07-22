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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المطرب أبو: عمرو دياب بالنسبة لى هرم .. وتامر حسنى أذكى جيله

المطرب أبو
المطرب أبو

قال المطرب "أبو": تركت شغلي في شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن".

 

وأضاف المطرب "أبو" خلال لقاءه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أشجع من قلبي منتخب مصر، معقبًا: "أنا أهلاوي لكن بحب الزمالك، أنا أهلاوي لكن لست متعصبًا".

 

وأكد المطرب "أبو" أن أغنية سطلانة أغنية خطيرة. 

 

وأكد المطرب "أبو" :"أرى أن خطوة التمثيل خطوة لابد أن أكون على قدرها، يجب أن أضيف للعمل ويضيف لي، لكن لا أدخل في عمل في رمضان على سبيل المثال لأن الأعمال الرمضانية هتجيب لي فلوس كتير". 

 

وتابع: "عمرو دياب بالنسبة لي هرم، وبتعصب أوي لما حد يقول أنا عملت أغنية وبنافس عمرو دياب، تنافس مين، عمرو دياب بقاله أكثر من 30 سنة في قمة النجاح".

 

وأردف: "تامر حسني أذكى، فهو ممثل شاطر جدًا ومطرب شاطر جدًا".

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