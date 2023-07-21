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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

25 لاعبا في قائمة المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة

ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق النادي المصري، قائمة لاعبيه لمباراته بنهائي كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت القائمة 25 لاعبا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته.

خط الدفاع:  كريم العراقي ، حسين السيد  ،  اسلام ابو سليمة  ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر   ، أحمد عماد.

خط الوسط: عمرو موسى ،  ايزي ايميكا ، اسلام عطية ،  حسن علي ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ،  زياد كمال  ، حسام جريشة  ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، محمد الفيومي ، رجب عمران.
خط الهجوم : عبده يحيى ، محمد جريندو ، مروان حمدي ، فرانك ايتوجا.

المصرى البورسعيدى سيراميكا كليوباترا قائمة المصري البورسعيدي نهائي كأس الرابطة

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