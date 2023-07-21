المصري البورسعيدي يختتم استعداداته قبل مواجهة نهائي كأس الرابطة

اختتم فريق المصري استعداداته للقاء المرتقب أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن جانبه أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق على ثقة الجميع داخل بورسعيد في قدرة اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الغد الهامة والمرتقبة بنهائي كأس الرابطة.

وطالب المدير الفني من جميع اللاعبين ببذل قصارى الجهد في المباراة لتحقيق كأس البطولة الذي سيدخل السعادة على جماهير المصري التي ستزحف بالآلاف خلف فريقها، مؤكدا أن تلك البطولة هو أقل ما يمكن تقديمه لتلك الجماهير الوفية والتي تقدم دروسا للجميع في الانتماء.

بالإضافة إلى المؤازرة الهائلة التي يجدها الفريق من كامل أبو علي رئيس النادي في كافة الأوقات .

ومن جانبهم وعد لاعبو المصري ببذل قصارى الجهد في المباراة معربين عن سعادتهم بالمؤازرة الهائلة من الجميع داخل وخارج النادي المصري من أجل تحقيق طموحات جماهير المصري .