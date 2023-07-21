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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد سلامة يكشف سر اتجاهه للعمل النقابي

أحمد سلامة
أحمد سلامة

قال الفنان أحمد سلامة ، إنه لم يشعر بالظلم لكنه وقع عليه الظلم في جيل فناني التسعينات، معقبا:" أنا مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعمل كل شيء، وربنا مبيعملش حاجة وحشة إطلاقاً، أنا دائمًا عندي حالة رضا من خلال كل ما هو مدبر لي من الله سبحانه وتعالى، ولا أحزن أبدًا من أي شيء". 

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة: "أنا قريب جدًا من الناس، فلا يوجد أحد يختلف على أن أحمد سلامة ممثل كويس، الناس كلها بتحبني، ومحقق حاجة يمكن  ممثلين كتير مش محققينها مع الناس".

وكشف عن سبب اتجاهه للعمل النقابي في الفترة الأخيرة، قائلاً: "سبب اتجاهي للعمل النقابي هو الدكتور أشرف زكي، لأنه شخص أحبه كثيرًا، وعشت سنوات كثيرة منذ أن كنا طلبة مع بعض في المعهد، والدكتور أشرف كان طلبني معه". 

وأكد الفنان أحمد سلامة، أنه لم يقلق من مسؤولية العمل النقابي، على الرغم من أنه مسؤولية كبيرة، معقباً:" أنا في العادي أستطيع أن أخدم أي أحد في مقدرتي أن أخدمه وعندما أستطيع ذلك لا اتأخر إطلاقًا، عندما كنت خارج مجلس النقابة وبالتالي فلن اتأخر عن أحد وأنا داخل المجلس". 

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