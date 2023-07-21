رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الواحد والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.