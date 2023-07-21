"كانت مجاملة لأبويا".. أحمد سلامة يروي كواليس انطلاقته الفنية

كشف الفنان أحمد سلامة عن الصدفة التي قادته إلى دخول عالم الفن، قائلاً: "والدي كان يعمل في شركة سياحة مهمة، وكان عمري وقتها خمس سنوات، وكانوا يؤجرون باصات الشركة لستوديو مصر".

وأضاف أحمد سلامة خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”: "والدي كان بياخدني معاه ألعب، وعندما شاهدوني قالوا لوالدي أنهم بيعملوا فيلم وفيه مشهدين لأطفال، وجاملوا والدي وأخذوني".

وتابع: "أتذكر أول مرة دخلت فيها ستوديو مصر، كان بالنسبالي عالم غريب، كأني دخلت وكالة ناسا، شيء لم أكن أفهمه أبدًا، لأن في النهاية كانت حدودي الييت والمدرسة، وعمري ما شفت بلاتوهات ولا كاميرات ولا ممثلين ومكنتش فاهم حاجة، ومكنتش عارف حقيقة الحكاية ولا أهميتها".

وأردف: "شاهدت الأستاذ عبدالمنعم إبراهيم، الأستاذ نور الشريف، الأستاذ يحيى شاهين، ومكنتش فاهم مين دول ولا أهميتهم لأني كنت في عمر صغير ولم أكن أستوعب الموضوع بشكل صحيح".