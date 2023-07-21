قناة الناس| أمين الفتوى يكشف مظاهر اختلاف المصريين فى حبهم للرسول (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ حب المصريين للرسول صلّ الله عليه وسلم يظهر بشكل خاص في المواسم، مشيرًا إلى أن المصريين يتجمعون كلهم خلال المواسم على حب حضرة النبي.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ المصريين مختلفين عن غيرهم في حب الرسول الكريم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.