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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سرقة كابل الكهرباء الرئيسي بنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

سيطرت حالة من الظلام الدامس على ملاعب الخماسي الخاصة بنادي الزمالك، بعدما تعرض الكابل الرئيسي المغذي للوحة الكهرباء للسرقة.

وتوجد لوحة الكهرباء بجوار البوابة المطلة على محور 26 يوليو، المقابلة لنادي الترسانة، مما جعل الأعضاء يستنجدون بإدارة النادي للإبلاغ عن هذا العطل المفاجئ.

يأتي ذلك أثناء انعقاد مؤتمر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بصالة محمد حسن حلمي داخل نادي الزمالك، وهو المؤتمر الذي وصفه بالعالمي، ووجه الدعوة لجميع وسائل الإعلام.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، قد منح اللاعبين إجازة لمدة ٥ أيام عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري العام، التي احتل فيها الفريق المركز الثالث.

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