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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فائق: الضباط الأحرار كان هدفهم الأول هو حماية الوطن

محمد فائق
محمد فائق

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، كواليس اللقاء الأول بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 23 يوليو.

وقال "فائق" خلال لقائه الخاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الضباط الأحرار كان هدفهم حماية الوطن وليس الوصول للسلطة.

وأضاف أن الضباط الأحرار لم يكونوا يريدوا السلطة والرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يشارك في الثورة حتى يكون رئيس للجمهورية بل شارك لأنه كان محبًا لوطنه.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للضباط الأحرار خلال ثورة 23 يوليو، كان إخراج الاحتلال الإنجليزي من مصر وحماية مصالح المواطنين.

وأكد أن الأحوال في مصر قبل ثورة 23 يوليو كانت سيئة للغاية وكان هناك انتشار كبير للجهل والأمراض وغيره، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا يرفعون شعار" أين الكساء والغذاء يا ملك النساء" وذلك في مظاهراتهم ضد الملك.

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