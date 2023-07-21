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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو البلطجة والتهديد بالغربية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على آخر بالضرب أمام المحل الخاص به، مستخدمًا سلاح أبيض وعصا، وإحداث إصابته وتهديده بالقتل بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يوليو الجارى، تلقى قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخصين مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدى عليه بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قاما على إثرها بالتعدى عليه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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