ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على أولوية المرور.. "طبنجة لعبة" تورط شاب في قضية سلاح بالنزهة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة واقعة قيام قائد سيارة بإشهار سلاح فى مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة  بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم نشب بينه وقائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور، فقام الأخير بِإشهار سلاح «طبنجة» وتهديده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هارباً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه «مقيم بمحافظة الجيزة»، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المشار إليه وتبين أنه بلاستيكى الصنع «لعبة أطفال»، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

كولر يوافق على تجديد عقده مع الأهلى مقابل زيادة الراتب 50% وفيلا وسيارة خاصة

عاشور الناجى.. مبادئ الأهلى بين حسام وإمام فى استطلاع «الدستور»

الباز يطالب الحكومة بحل أزمة الكهرباء

«الدستور» تكشف تفاصيل التأمين الاجتماعى لأبناء مصر بالخارج

شريف مدكور يقدم حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

سرقة كابل الكهرباء الرئيسي بنادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»