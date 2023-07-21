خلاف على أولوية المرور.. "طبنجة لعبة" تورط شاب في قضية سلاح بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة واقعة قيام قائد سيارة بإشهار سلاح فى مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم نشب بينه وقائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور، فقام الأخير بِإشهار سلاح «طبنجة» وتهديده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هارباً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه «مقيم بمحافظة الجيزة»، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المشار إليه وتبين أنه بلاستيكى الصنع «لعبة أطفال»، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.